Bakan Berat Albayrak: İş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
"Türkiye için Değişim Başlıyor" programı kapsamında Trabzon'da iş insanları ile bir araya gelen Bakan Albayrak, "Her ilde üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimiz için arzu ettiğimiz değişimi anlatıyor, iş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz." mesajını verdi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye için Değişim Başlıyor" diyerek başlattığımız il programlarımız kapsamında Trabzonlu iş insanlarımız ile bir araya geldik." dedi.
"SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ"
Albayrak, paylaşımında "Her ilde üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimiz için arzu ettiğimiz değişimi anlatıyor, iş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz." ifadelerini kullandı.
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