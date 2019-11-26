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Moet&Hennessy-Louis Vuitton, Tiffany & Co.'yu 16.3 milyar dolara satın aldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.11.2019
LÜKS ALIŞVERİŞ

Fransız lüks devi Moet& Hennessy- (LVMH), 'li mücevher şirketi Tiffany & Co.'yu 16.3 milyar dolara satın alarak lüks tüketim sektöründeki en büyük anlaşmaya imza attı.

Fransız lüks devi Moet&Hennessy-Louis Vuitton (LVMH), 'li mücevher şirketi Tiffany & Co.'yu 16.3 milyar dolara satın alarak lüks tüketim sektöründeki en büyük anlaşmaya imza attı. , dün konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ABD'li mücevher şirketini hisse başına 135 dolara almak konusunda anlaştıklarını bildirdi. Ekim ayında şirketin satın alma konusunda ön görüşmeler yaptığı belirtilmişti. Mücevher şirketinin ABD ve Asya'daki satışları son dönemde ABD-Çin ticaret savaşı gibi çeşitli faktörler nedeniyle düşmüştü. Tiffany hisseleri anlaşma olacağı umuduyla Cuma günü yükselerek 125.51 dolardan kapandı. LVMH 2011 yılında ünlü İtalyan mücevher markası Bvlgari'yi 3.7 milyar euroya satın almıştı.

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