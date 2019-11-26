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İstanbul rekabetin başkenti olacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.11.2019
İSTANBUL REKABETİN BAŞKENTİ OLACAK

, küresel kartellere karşı mücadelede , Macaristan, Peru'dan sonra dördüncü merkez oluyor. Finanstan ulaşıma turizmden sağlığa kadar elektronik ticarette dijital kartellere karşı mücadelede hukuki kararların alınacağı OECD Rekabet Eğitim Merkezi, 'da kurulacak.

Türkiye, küresel kartellere karşı mücadelede Güney Kore, Macaristan, Peru'dan sonra dördüncü merkez oluyor. Finanstan ulaşıma turizmden sağlığa kadar elektronik ticarette dijital kartellere karşı mücadelede hukuki kararların alınacağı OECD Rekabet Eğitim Merkezi, 'da kurulacak. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Merkezin 'de kurulması konusunda OECD'den teklif geldi. Ortadoğu ve 'da birçok ülke için eğitim merkezi olacağız. Küresel firmalarla ilgili gelişmekte olan ülkelerin korunması için Türkiye öncü olacak" dedi.


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