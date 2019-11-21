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Yarı fiyatına Maserati

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.11.2019
YARI FİYATINA MASERATİ

'da 480 bin lira değerindeki 2014 model marka otomobil, icradan yarı fiyatına satışa çıkacak. Maserati marka Quattroporte 2014 model otomobil, İstanbul 1. İflas Dairesi tarafından 27 Kasım günü saat 16.00'da Çekmeköy'de satışa sunulacak.

İstanbul'da 480 bin lira değerindeki 2014 model marka otomobil, icradan yarı fiyatına satışa çıkacak. Maserati marka Quattroporte 2014 model otomobil, 1. İflas Dairesi tarafından 27 Kasım günü saat 16.00'da Çekmeköy'de satışa sunulacak. Otomobil yarı fiyatı olan 240 bin liradan alıcısını bulacak.

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