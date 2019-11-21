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Arkas Lojistik’e 2 ödül birden

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.11.2019
ARKAS LOJİSTİK’E 2 ÖDÜL BİRDEN

Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı kapsamında düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri sahiplerini buldu. , havacılık tarihinin en büyük taşınması 'büyük göç' ile Jüri Özel Ödülü'ne, Yılın Uluslararası Ticari Eşya Taşıma İşletmeleri kategorisinde de Atlas ödülüne layık görüldü.

Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı kapsamında düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri sahiplerini buldu. , havacılık tarihinin en büyük taşınması 'büyük göç' ile Jüri Özel Ödülü'ne, Yılın Uluslararası Ticari Eşya Taşıma İşletmeleri kategorisinde de Atlas ödülüne layık görüldü. Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş ödülü UTİKAD Başkanı Emre Eldener'in elinden aldı.

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