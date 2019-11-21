21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına personel alımı müjdesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
BAKAN MÜJDEYİ VERDİ: 4 BİN 635 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 4 bin 635 yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." dedi.

, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." dedi.

Bakan , Twitter hesabından, mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam edildiğini belirtti.

"BizÇalışanBüyükBirAileyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." müjdesi verdi.

Öte yandan, Aile, Personel Dairesi Başkanlığının internet sitesinden (https://www.ailevecalisma.gov.tr/pdb/duyurular) konuya ilişkin detaylara ulaşılabileceği bilgisi de yer aldı.

KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu ile 2 bin 635 personel alınacak! KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu nasıl görüntülenir? KPSS 2019 /6 TERCİH KILAVUZU İLE 2 BİN 635 PERSONEL ALINACAK! KPSS 2019 /6 TERCİH KILAVUZU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN