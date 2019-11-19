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Türk tarımı dünya markası olacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.11.2019
TÜRK TARIMI DÜNYA MARKASI OLACAK

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, son 17 yılda tarımsal hasılanın yüzde 486 arttığına dikkat çekerek, hibe programları sayesinde 200 bin kişiye sağladıklarını söyledi.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, son 17 yılda tarımsal hasılanın yüzde 486 arttığına dikkat çekerek, hibe programları sayesinde 200 bin kişiye sağladıklarını söyledi. Pakdemirli, " 86 ülkeye tohum ihraç eden ülke konumuna geldi. 17 yılda, tohumluk üretimi 7, tohum ihracatını 9 kat artırdık. Türkiye tarımını hep birlikte dünya markası yapacağız" dedi.

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