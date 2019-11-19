Tatil otelleri doldurdu
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Okulların kapanmasıyla birlikte vatandaş tatil bölgelerine akın etti. Pamukkale, Ürgüp, Karadeniz ve Akdeniz'de oteller doldu taştı. Sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar Pamukkale'ye akın etti.Ara tatil yerli turizmi hareketlendirdi. Antalya, Pamukkale, Kapadokya, Doğu ve Güneydoğu turları tatilin gözdesi oldu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale yüzde 100 doluluğa ulaştı. Traventenleriyle ünlü turizm merkezine yerli turist akını yaşandı.
Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri Başkanı Gazi Murat Şen, "Ara tatil, yerli turist hareketini artırdı. Termal turizmde önemli bir nokta olan Karahayıt'a da yoğun bir talep gerçekleşti. Otellerimizdeki doluluk oranları yüzde 100 seviyesine ulaştı" diye konuştu.
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