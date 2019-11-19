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ABD ve Çin gerilimlerindeki azalmayla paladyum fiyatı yükseldi!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.11.2019
ABD VE ÇİN GERİLİMLERİNDEKİ AZALMAYLA FİYATI YÜKSELDİ

Beyaz altın elde edilmesinde kullanılan paladyumun fiyatı, ve arasındaki ticari gerilimlerin azalmasıyla yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi.

İki ülkenin de henüz ayrıntıları kesinleşmemiş olan anlaşmaya yakın olduğu ve konuyla ilgili görüşmelerin yapıldığı bildirildi. Özellikle haber ajansı Xihhua'nın, Washington ve Pekin'den üst düzey müzekerecilerin, hafta sonundaki telefon konuşmalarının oldukça yapıcı geçtiğine ve iki tarafın da birbirinin kaygıları konusunda orta noktaları bulma yönünde çaba gösterdiklerine ilişkin haberleri, iki ülkenin ticarette ara anlaşma konusunda, ilerleme sağladığını göstermesi, piyasalarda olumlu etki yarattı.

yüzde 1.34'lük artışla ons başına 1,729.64 dolar düzeyine yükseldi.

Paladyumun yanında diğer değerli metallerin fiyatları da hareketlendi; altın yüzde 0.53 artışla 1,459 dolara yükselirken, gümüş ve platin sırasıyla yüzde 0.89 ve yüzde 0.80 düştü ve ons başına 16.80 dolar ile 883.40 dolara geriledi.

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