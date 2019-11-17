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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! 26 meslekte belge gerekecek...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2019
BAKAN DUYURDU! 26 MESLEKTE BELGE GEREKECEK

Son dakika haberine göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 26 mesleğe daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdiklerini duyurdu.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin önemine değinen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 2015 yılından itibaren uygulanan belge zorunluluğu ile iş kazalarının azaldığını ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli işgücünün çalışma hayatına kazandırıldığını ifade etti.

"143 MESLEĞE BELGE ZORUNLULUĞU GETİRDİK"

26 meslek ile birlikte bugüne kadar belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143'e yükseltildiğini belirten Bakan Selçuk, "Aralarında Taşlama Tezgah İşçisi, Haddeci, İplik Operatörü, Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı, Deri İşlenti Operatörü, Liman Forklift Operatörü, Yüksek Gerilim Montaj ve Teçhizat Test Elamanının da olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline tebliğ yayın tarihinden bir yıl sonra para cezası uygulanacaktır. Bu bakımdan işverenlerimizin ve işçilerimizin bu konuda duyarlı olması gereklidir" dedi.

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"SINAV VE BELGE ÜCRETLERİ DEVLET TARAFINDAN ÖDENİYOR''

Bakan Selçuk, mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin de hükümet tarafından karşılandığını belirterek "Bu teşvik ile birlikte çalışan ve işverenlerimize ilave mali yük getirmeden çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçme, değerlendirme ve belgelendirmesi olanağı sağlıyoruz. Bu çerçevede 718.668'i zorunluluk kapsamındaki mesleklerde olmak üzere toplamda 792.695 adet MYK mesleki yeterlilik belgesi verdik" şekşinde konuştu.

BELGE ZORUNLULUĞUNDA GEREKLİ EVRAKLAR

Mesleki Yeterlilik belgesi zorunluluğunda tebliğ yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra belgesiz kişiler çalıştırılamamaktadır. Buna göre, tebliğlerde yer alan mesleklerde çalışan kişilerin MYK mesleki yeterlilik belgesi, ustalık belgesi veya mesleki ve teknik eğitim programlarından (meslek lisesi) ilgili alan ve dallardan alınmış diplomaya sahip olmaları gerekmektedir. Bu üç belge dışında yer alan belgeler belge zorunluluğu kapsamında çalışma şartını karşılamamaktadır.

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