Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere müsaade etmeyiz

Son dakika haberine göre Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı bir televizyon programında sorularını yanıtladı. Bakan Bekir Pakdemirli, "Serbest piyasadan yanayım ama 100 kişi bir Whatsapp grubu kurup, yarın ürünün fiyatı ne olsun diyorsa, biz ona müdahale etmeliyiz." dedi.

Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı bir televizyon programında sorularını yanıtladı.



Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar başlıklar şöyle:

TÜRKİYE TARIMDA DÜNYADA 7. SIRADA

Her alanda olduğu gibi tarımda çok büyük bir evrim geçirdi. 100 yıl önceki nüfus da bugün ki nüfus bir değil. Bugün itibarıyla dünyanın ürettiği ve tükettiği miktar dengede.

Türkiye tarımda dünyada 7. sırada. Toprak kaynakları olarak dünyada 17. sıradayız. Önümüzdeki 20 yıl için şöyle bir ödevimiz var. Türkiye nüfusu 100 milyon sınırına yaklaşacak. Önümüzde 2 milyar hektar alan sulamaya açılabilecek alan var. Üreticiyi yönlendirme konusunda desteklerimizi kullanacağız. Birim sudan ne üretiyoruz? Su kaynaklarını da optimize etmemiz gerekiyor. Su kaynaklarımız azalıyor. 50 yıllık 100 yıllık plan açıyla buna bakmak gerekiyor. Biz tarımı milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz.

"TARIM İFLAS ETTİ, DIŞARIDAN SAMAN ALIYORUZ" ELEŞTİRİLERİ

Bunlar günlük siyasete alet ediliyor. İthalat kontrollü olduğu sürece sıkıntılı bulmuyorum. İlla ki her şeyi üreteceksiniz diye bir durum yok. Türkiye 20 milyon ton buğday üretilir, 1 milyon tonu tüketilir. Bizim un fabrikalarımız makarna fabrikalarımız boş mu kalsın. Alınan buğday buralarda kullanıyor. İhtiyaç varsa ithal edilir ve sanayici üretir.

HASAT ZAMANI İTHALAT YAPILMADI YAPILAMAZ

Üreticiyi koruduğunuz sürece ithalat yapmanızda sakınca yok. Ben bakan olduğum sürede TMO hasat zamanı ithalat yapmadı yapamaz. 20 sene önce çiftçiye destek diye bir şey yoktu. Allah razı olsun destekler Cumhurbaşkanımız döneminde geldi. Bu sene 22 milyar TL destek var.

Fındıkta 16 TL fiyat açıkladık, biz açıklamasak 14 TL seviyesinde kalacaktı.Bu tamamen ihraç ürünü. Biz her zaman üretici dostu politikalar ürettik.

ISPANAKTAN ZEHİRLENME VAKALARI

Testleri yaptırdık, bu bir ilaç kalıntısı değil. Analizlerle yabani otlara rastlandı. İşin aslı o tarlaya zirai ilaç atılmadığı için üreyen otlar. Bu otlar temizlenmeli.

BİLGİ KİRLİLİĞİNE KARŞI YENİ YASA TASARISI GELİYOR

Bir bilgi kirliliğe var, herkes yorum yapabiliyor. Bununla ilgili de bir yasa tasarısı çalışması yapıyoruz. Kimsenin kendi rantı doğrultusunda toplumu yanlış yönlendirmeye hakkı yok.

ISPANAĞIN KİLOSU 1 TL'YE DÜŞTÜ

Ispanağın kilosu 4 TL'den 1 TL'ye düştü. Tüm Türkiye'deki tüm vatandaşlarımız afiyetle ıspanak yesinler. Böyle bir üzücü olay olmuştur. Biz çiftçi tarafında ödevimizi aldık.

KIRMIZI ET FİYATLARI

Et ithalatı ile ilgili Türkiye'nin bir hassasiyeti var. Et stratejik bir üründür. Türkiye 2009'da zaman zaman başlayıp zaman zaman eksik kaldığı sürece eksiği yurtdışından tamamladı.Yaptığımız yapısal değişiklikler 3 yıl içerisinde sonuç verecek ve ithalatı bitireceğiz.

Örneğin ithalat ile ilgili olarak, ihtiyacın olmadığını görüp yeni bir anlaşma imzalamadık. Bununla beraber Besilik hayvan ithalatını da durdurduk. Biz ihtiyacın ve fiyatın yüksek olduğunu gördüğümüz anda gireriz.



WHATSAPP GRUBU KURUP FİYAT BELİRLİYORLAR

Serbest piyasadan yanayım ama 100 kişi bir Whatsapp grubu kurup, yarın ürünün fiyatı ne olsun diyorsa, biz ona müdahale etmeliyiz.

GENÇLERE ÇAĞRI

Gençlerimiz AVM'lere gidip sadece sigorta için çalışıyorlar. Bunu kötü bir şey olduğu için söylemiyorum ama köy yerinde elinize bir sopa alsanız ve bir yeri kazsanız AVM'lerden alacağınızdan çok kazanırsınız. Türkiye'de tarım yaşı 55, bu işin içine gençleri sokmamız gerekiyor.

BARAJ VE SULAMA PROJELERİ DURDU MU?

İhtiyaçlar sonsuz, kaynaklar sınırlı. Tabiki Türkiye'de bir zamanlar bol ve ucuz para döneminden geçti. Şu anda ise dünyanın her tarafı dar boğazdan geçiyor ve bizde ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Bizde projeleri ihtiyaca göre ayarlıyoruz. İlk öncelik pramidin en üst basamağındaki projeleri bitirmek. Türkiye'nin her tarafı önemli ama güneydoğudaki projeleri bitirmek lazım ve buradaki vatandaşlarımızı teröre yedirmemek.

FİDAN PROJESİ VE "YANLIŞ ZAMANDA DİKİLDİ" ELEŞTİRİLER

Biz yola çıkarken yediden yetmişe herkes katılsın diye başlattık. Ağaç sevgisi çocıklara aşılama çok önemli. Bu tarz projelerde buna öncülük ediyor. Sağolsun Sayın Cumhurbaşkanımızda bize destek oldu ve milli bayram günü ilan edildi.

Toplumun bazı kesimleri bizi onaylamıyor olabilir. Yapılan bu işe çamur atmak doğru değil. Cumhuriyet tarihinin en önemli seferberliklerinden biridir ve 11 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Çorum'da 303 bin ağaç dikilerek rekor kırıldı. Eski rekor Endonezya'ya aitti.

TARIM ŞURASI

Tarım orman şurasında ortak akıllı önümüzde 5 yıllık yol haritasını oluşturuyoruz. Bu önümüzdeki 35 yıla ışık tutacaktır. Tüm Türkiye için çok önemli tavsiye kararlarını şurada görüyor olacağız.



