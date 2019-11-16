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İşsizlik oranı yüzde 14

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.11.2019
İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14

'de oranı Ağustos'ta yüzde 14'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından açıklanan Ağustos 2019'a ilişkin işgücü istatistiklerine göre, bu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 650 bin kişi olarak hesaplandı. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16.7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 27.4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise yüzde 14.3 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de oranı Ağustos'ta yüzde 14'e yükseldi. İstatistik Kurumu () tarafından açıklanan Ağustos 2019'a ilişkin işgücü istatistiklerine göre, bu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 650 bin kişi olarak hesaplandı. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16.7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 27.4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise yüzde 14.3 olarak gerçekleşti.

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