İşsizlik oranı yüzde 14
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos'ta yüzde 14'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos 2019'a ilişkin işgücü istatistiklerine göre, bu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 650 bin kişi olarak hesaplandı. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16.7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 27.4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise yüzde 14.3 olarak gerçekleşti.Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos'ta yüzde 14'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos 2019'a ilişkin işgücü istatistiklerine göre, bu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 650 bin kişi olarak hesaplandı. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16.7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 27.4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise yüzde 14.3 olarak gerçekleşti.
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