Bütçe gelirleri yüzde 18 arttı
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe uygulama sonuçlarına göre, bu yılın 10 aylık döneminde bütçe gelirleri, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 18.1 artarak 719.2 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde vergi gelirleri yüzde 6.3 artarak 539.9 milyar lira olarak gerçekleşirken, bütçe açığı 100.7 milyar lira, faiz dışı açık ise 12.4 milyar lira oldu. Ekim ayında ise bütçe gelirleri yüzde 5.2 artarak 65.4 milyar liraya ulaştı.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe uygulama sonuçlarına göre, bu yılın 10 aylık döneminde bütçe gelirleri, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 18.1 artarak 719.2 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde vergi gelirleri yüzde 6.3 artarak 539.9 milyar lira olarak gerçekleşirken, bütçe açığı 100.7 milyar lira, faiz dışı açık ise 12.4 milyar lira oldu. Ekim ayında ise bütçe gelirleri yüzde 5.2 artarak 65.4 milyar liraya ulaştı.
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