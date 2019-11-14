Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun desteğinden yararlandı güneş tarlası kurdu
Çorum'da yaşayan 25 yaşındaki Emirhan Bardakçı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) hibe desteğinden yararlanarak 100 kilovatsaatlik güneş tarlası kurdu. Hazırladığı projenin kabul edilmesinin ardından 222 bin lira destek alan Bardakçı, Doğla köyünde evlerinin bahçesine kurduğu yaklaşık 500 bin liraya mal olan tesisinde, güneş panellerinden elektrik üretmeye başladı.
Çorum'da yaşayan 25 yaşındaki Emirhan Bardakçı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) hibe desteğinden yararlanarak 100 kilovatsaatlik güneş tarlası kurdu. Hazırladığı projenin kabul edilmesinin ardından 222 bin lira destek alan Bardakçı, Doğla köyünde evlerinin bahçesine kurduğu yaklaşık 500 bin liraya mal olan tesisinde, güneş panellerinden elektrik üretmeye başladı. Tesiste 400 panelin bulunduğunu açıklayan Bardakçı, maliyetler çıkıldığında yıllık 100 bin lira gelir sağladıklarını ifade ederek, "Köyümüz 100 hane, tesiste 100 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde elektrik üretimi yapıyoruz" diye konuştu.
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