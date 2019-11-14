KOSGEB'den hibe desteği aldı hayali gerçek oldu
Giriş Tarihi: 14.11.2019
Uşak'ta çocukluk hayali olan mesleği gerçekleştirmek için makine teknikerliğini bırakan 2 çocuk annesi Emine Kadıoğlu, ablası ile birlikte pastacı dükkanı açtı.Uşak'ta çocukluk hayali olan mesleği gerçekleştirmek için makine teknikerliğini bırakan 2 çocuk annesi Emine Kadıoğlu, ablası ile birlikte pastacı dükkanı açtı. KOSGEB'den hibe destek alan Kadıoğlu, 5 kadına istihdam sağlıyor. İşletmesinde hamur işleriyle birlikte çeşitli ürünler de hazırlayan Emine Kadıoğlu, şunları söyledi: "Daha çok Uşak ve çevre ilçelerden yoğun sipariş alıyoruz. Girişimci kadınlara benim önerim, pes etmemeleri, ayakta kalabilmeleri gerekiyor. Biz dükkanımızı ilk açtığımız sene sabahladığımız zamanlar çok oldu. Emek vermek gerekiyor."
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