Emlak Konut’tan Finans Merkezi’ne 3.7 milyar TL
Giriş Tarihi: 12.11.2019
Emlak Konut GYO İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) projesi kapsamında toplam 3.7 milyar lira bedelli bir dizi sözleşme imzaladı. Emlak Konut, KAP'a yaptığı açıklamada, İFM protokolü çerçevesinde ihale ettiği işler kapsamında Siyahkalem Mühendislik&Mustafa Ekşi İnşaat iş ortaklığı ile KDV hariç 1.14 milyar lira, Güryapı Restorasyon & Yapı ve Yapı İnşaat iş ortaklığı ile KDV hariç 1.84 milyar lira, ASL İnşaat ile KDV hariç 719.2 milyon lira bedel üzerinden sözleşmeler imzalandığını duyurdu.Emlak Konut GYO İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) projesi kapsamında toplam 3.7 milyar lira bedelli bir dizi sözleşme imzaladı. Emlak Konut, KAP'a yaptığı açıklamada, İFM protokolü çerçevesinde ihale ettiği işler kapsamında Siyahkalem Mühendislik&Mustafa Ekşi İnşaat iş ortaklığı ile KDV hariç 1.14 milyar lira, Güryapı Restorasyon & Yapı ve Yapı İnşaat iş ortaklığı ile KDV hariç 1.84 milyar lira, ASL İnşaat ile KDV hariç 719.2 milyon lira bedel üzerinden sözleşmeler imzalandığını duyurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- İmzalar atıldı! Türkiye ile Kazakistan arasında 3 anlaşma
- Su faturaları ne kadar artacak?
- Çalışana vergi iadesi
- TOKİ'den ev alanlar dikkat! Satışta o detaya dikkat...
- Kıdem tazminatının tavanı değişti! İşte asgari ücretlinin kıdem tazminatı
- Yüksek emekli maaşı için neler yapılmalı?
- Fiyasko indirim!
- O illere YHT müjdesi!
- Eğlenceyle rekora koştu
- İşsiz esnafa maaş bağlanacak! İşte şartlar
Daha Fazla Gör
- O illere YHT müjdesi! Yüksek hızlı tren (YHT) hangi illeri kapsayacak?
- Başkan Erdoğan'ın "Gezicilere" sert çıkmıştı! İşte Türkiye’nin 'yeşil' dönüşümü...
- Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki ailelerden Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hediye
- Kemal Kılıçdaroğlu’nun skandal "1 Haziran 1930" gafına tepkiler büyüyor! "Büyük bir cehalet örneği"
- Ekrem İmamoğlu hani liyakata önem veriyordu! İBB'de 4 skandal atama daha...
- Polonya Başbakanı Morawiecki'den Macron'a NATO tepkisi: Sorumsuzluk!
- Son dakika: Şerif Bek'e FETÖ'den 10 yıl hapis
- CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan iki skandal atama daha!
- Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz!
- TSK'dan PKK'ya dev operasyon! İşte 'Kıran-5'ten gelen görüntüler...
- İçişleri Bakanlığı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
- ASELSAN dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı! Denizlerde "fersah fersah" ilerliyor...