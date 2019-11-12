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Alibaba eğlenceyle rekora koştu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.11.2019
EĞLENCEYLE REKORA KOŞTU

'nın indirimli () satışları, ilk 12 saatte 27 milyar dolara ulaştı. Yalnızca ilk dakikada '1 milyar dolar' alışveriş sınırı aşıldı.

Alibaba'nın indirimli () satışları, ilk 12 saatte 27 milyar dolara ulaştı. Yalnızca ilk dakikada '1 milyar dolar' alışveriş sınırı aşıldı. Bekarlar Günü kapsamında Mercedes Arena'da da bir gala düzenlendi. Galaya katılan ünlü isimler arasında ABD'li şarkıcı de yer aldı. 'nın açıklamasına göre, 11 Kasım etkinliğine yaklaşık 500 milyon müşterinin katılması bekleniyor.

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