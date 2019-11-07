Son dakika: Varlık Fonu, at yarışları için düğmeye bastı
Son dakika haberine göre; Türkiye Varlık Fonu, at yarışları ve bahisleri hizmet alımı sürecini başlattı. Sektörün gelişimini destekleyecek ve kamuya en fazla yarar sağlayacak model belirlenerek ulusal ve uluslararası stratejik oyuncular davet edilecek.
Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından at yarışları düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme lisanslarına ilişkin hizmet alım sürecine başlandı.
TVF'den yapılan açıklamaya göre, TVF'nin sahip olduğu lisanslar kapsamında at yarışı düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme konularında hizmet alımı yapılması planlanıyor.
TVF, süreçte finansal danışman olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKB) ve EY Türkiye (Ernst & Young), hukuk danışmanı olarak da Lexist Avukatlık Bürosu ile çalışacak.
Finansal danışmanların da incelemeleri sonrasında sektörün gelişimini destekleyecek ve kamuya en fazla yarar sağlayacak model ile hizmet alım süresine karar verilecek. Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinin ardından bu alanda deneyimli ulusal ve uluslararası stratejik oyuncular sürece davet edilecek.
6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar TVF'ye devredilmiş, ayrıca at yarışları düzenleme amacına yönelik olarak tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmazlar ile üzerlerindeki yapı ve tesisler de TVF'nin kullanımına verilmişti.
"BU KONUDA DAHA DA YÜKSEK BİR POTANSİYEL OLDUĞUNA İNANIYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez, ülkemizdeki mevcut at yarışı sisteminin köklü ve uzun bir geçmişi bulunduğunu belirterek, "TVF olarak bu konuda daha da yüksek bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Kamu faydasını artırmak amacıyla ciroyu yükseltip maliyetleri nispi olarak düşürürken at yarışları ve at yarışı bahis oyunlarını dünya standartlarına getirecek bir modeli hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Milli Piyango oyunlarında olduğu gibi at yarışlarında da süreci Türkiye'ye değer katma misyonumuz doğrultusunda başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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