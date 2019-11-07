Son dakika taşıt kredisi faizleri düştü! Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? En düşük taşıt kredisi faiz oranı 7 Kasım!
Araç alacaklara 3 bankadan müjde geldi. 1 Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Kampanyaya Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım da dahil oldu. Böylece, anlaşmalı otomobil firmalarından alınan araçlara 0,49 ila 0,69 faiz oranıyla kredi veren banka sayısı 6 oldu. Anlaşmanın dışında kalan bankaların sıfır taşıt alımında uyguladıkları taşıt kredisi faiz oranı da merak konusu. İşte en uygun taşıt kredisi faizleri...
Taşıt kredisi faiz oranları ile ilgili müjdeli haber geldi. 1 Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Bugünden itibaren Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım da yine aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyasına katıldı. Üç kamu katılım bankası, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları işbirliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine uygun oranlı finansman avantajı sunuyor.
Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için uygulanacak oran ve tutarlar aşağıdaki şekilde olacaktır:
Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:
Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: BMC, Fiat, Ford-Otosan, Gaz Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar, Temsa
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- 3 banka daha konut kredisi faizini düşürdü! İşte 7 Kasım güncel kredi faiz oranları
- Altın fiyatları ne kadar oldu?
- Dar gelirliye ev müjdesi! Tarihin en düşük faizli kredisi verilecek!
- Oğlu için üretti sipariş yağıyor
- THY'nin Xian seferleri için anlaşmaya varıldı
- Varlık Fonu, at yarışları için düğmeye bastı
- Kredi kartında önemli düzenleme
- Milyoner sayısı 8 ayda 30 bin arttı
- 8 ülkeye makine satıyor
- Çiftliğinin sütünü sütmatik ile satıyor
- FETÖ'ye ABD'de şok! Pensilvanya'daki "hamisi" Howard A. Beers seçimlerde koltuğunu kaybetti
- NATO gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Hindistan'dan dev S-400 alımı
- Suudiler'den 'Twitter' skandalı!
- Kayseri'de 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
- Trump'tan rest
- Erdoğan'ın çağrısıyla üretilen 'sniper'a 3 ülkeden teklif!
- Richard Spencer'dan çarpıcı tespit! "İngiltere ve ABD başarısız oldu"
- FETÖ'den ceza alan eski MİT'çi Basri Aktepe için gerekçeli karar açıklandı
- Son dakika: Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler hakkında karar
- Fatih'te 4 kardeşin ölümünde son dakika gelişmesi! Siyanür içerek...
- DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeği geliyor! KOSGEB desteğiyle ile yapıldı