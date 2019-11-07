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Son dakika taşıt kredisi faizleri düştü! Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? En düşük taşıt kredisi faiz oranı 7 Kasım!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
3 BANKA DAHA TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİNİ DÜŞÜRDÜ!

Araç alacaklara 3 bankadan müjde geldi. 1 Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Kampanyaya Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım da dahil oldu. Böylece, anlaşmalı otomobil firmalarından alınan araçlara 0,49 ila 0,69 faiz oranıyla kredi veren banka sayısı 6 oldu. Anlaşmanın dışında kalan bankaların sıfır taşıt alımında uyguladıkları faiz oranı da merak konusu. İşte en uygun taşıt kredisi faizleri...

faiz oranları ile ilgili müjdeli haber geldi. 1 Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Bugünden itibaren Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım da yine aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyasına katıldı. Üç kamu katılım bankası, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları işbirliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine uygun oranlı finansman avantajı sunuyor.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için uygulanacak oran ve tutarlar aşağıdaki şekilde olacaktır:

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:
Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: BMC, Fiat, Ford-Otosan, Gaz Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar, Temsa

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