Yastık altından 82.3 ton çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması, düşük faizli ve yerli kaynağa dayalı finansman imkanı sağlanması amacıyla başlatılan altına dayalı tahvil ihracında rekor geldi.

tarafından,yastık altında bulunanaltınların ekonomiyekazandırılması, düşükfaizli ve yerli kaynağadayalı finansman imkanısağlanması amacıylabaşlatılan altına dayalıtahvil ihracında rekorgeldi. Bu yılkarşılığı tahvil vealtına dayalı kira sertifikasıihracı gerçekleştirildi. Buyıl kurumsal yatırımcılarayönelik de altınadayalı senetihraçlarınabaşlandı.