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Yastık altından 82.3 ton çıktı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.11.2019
YASTIK ALTINDAN 82.3 TON ÇIKTI

Hazine ve tarafından, yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması, düşük faizli ve yerli kaynağa dayalı finansman imkanı sağlanması amacıyla başlatılan altına dayalı tahvil ihracında rekor geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması, düşük faizli ve yerli kaynağa dayalı finansman imkanı sağlanması amacıyla başlatılan altına dayalı tahvil ihracında rekor geldi. Bu yıl 82.3 ton altın karşılığı tahvil ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Bu yıl kurumsal yatırımcılara yönelik de altına dayalı senet ihraçlarına başlandı.

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