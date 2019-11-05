Vergi ve harçlar yüzde 22 artacak
Giriş Tarihi: 05.11.2019
TÜİK enflasyon verilerine göre, 2020'de çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 22.58 artırılması bekleniyor. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, Ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22.58 artış gösterdi.TÜİK enflasyon verilerine göre, 2020'de çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 22.58 artırılması bekleniyor. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, Ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22.58 artış gösterdi. Eğer değişiklik yapılmazsa, Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet, pasaport harçları, trafik ve çevre cezaları yeni yılda yüzde 22.58 artacak.
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