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Türkiye'nin petrol arama hamlesinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
TÜRKİYE'NİN PETROL ARAMA HAMLESİNDE YENİ GELİŞME!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının () aldığı karar ile birlikte Adıyaman, Siirt ve 'ın bazı bölgelerindeki parseller kamulaştırılarak "petrol arama sahası" ilan edildi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, konuya ilişkin kararı 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, konuya ilişkin kararı 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının () Adıyaman sınırları içinde kalan petrol işletme ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.

YENİ ALANLAR EKLENDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, söz konusu alana 969 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.

BAZI ALANLAR KAMULAŞTIRILDI

Ayrıca Siirt'in Kurtalan ilçesi, Cefan köyünde petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan 101 ada 17 numaralı parselin 14 bin 497 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verildi.

'ın Kozluk ilçesi, Kumlupınar köyünde de petrol işletme ruhsat sahasındaki 332 parsel numaralı taşınmazın 13 bin 779 metrekarelik kısmının kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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