Türkiye'nin petrol arama hamlesinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) aldığı karar ile birlikte Adıyaman, Siirt ve Batman'ın bazı bölgelerindeki parseller kamulaştırılarak "petrol arama sahası" ilan edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman sınırları içinde kalan petrol işletme ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.
YENİ ALANLAR EKLENDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, söz konusu alana 969 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.
BAZI ALANLAR KAMULAŞTIRILDI
Ayrıca Siirt'in Kurtalan ilçesi, Cefan köyünde petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan 101 ada 17 numaralı parselin 14 bin 497 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verildi.
Batman'ın Kozluk ilçesi, Kumlupınar köyünde de petrol işletme ruhsat sahasındaki 332 parsel numaralı taşınmazın 13 bin 779 metrekarelik kısmının kamulaştırılması kararlaştırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- THY’den iki yeni hat
- 14 bin fahri müfettiş aranıyor
- 72 şirket uçuşta
- 5G’de dünya hız rekoru
- Milli proje için eleman alımı! İşte şartlar...
- Dünyaca ünlü ekonomistten ABD'ye "Türkiye" eleştirisi
- Sebze-meyve fiyatlarında tarla-market uçurumu
- ''Fitch’i de dengeledik''
- 16 milyar dolar ihracat
- 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?
- Dünyaca ünlü ekonomist Jeffrey Sachs'tan ABD'ye "Türkiye" eleştirisi
- İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
- 41. İstanbul Maratonu başladı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi
- Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı
- Özel Hareket polisleri 'Sınır Kartalları' nöbette! Hainlere göz açtırmıyorlar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
- İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak
- FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme
- MSB açıkladı: İkinci Rus Askeri Heyeti Ankara’ya geliyor
- SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Rus mevkidaşı Gerasimov arasında önemli görüşme
- Konya'da kan donduran olay! Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna attılar