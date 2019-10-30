Dolar iç piyasadaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından yeni işlem gününe yükselişle başladı. Merkez Bankası'nın son 3 toplantıda 10 puan faiz indirimine gitmesiyle dolar, TL'yi baskılamayı sürdürüyor. Ancak faiz indirimi sonrası kurdaki yükseliş beklentilerin altında gerçekleşti. 5.70 - 5,75 TL bandında seyreden dolar, 30 Ekim'de de dar bant hareketini sürdrüyor. Dolar yatırımcılarının gözü FED'in faiz kararında. FED, bu gece faiz kararını açıklayacak. Peki, FED'in faiz kararı öncesi dolar ne kadar? Dolar yükselir mi? FED faizi düşürecek mi? Faiz kararı doları nasıl etkiler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

TCMB'nin son üç toplantıda 10 puan faiz indirmesinin ardından TL'de sınırlı baskı devam ederken, bankacılar Türkiye piyasalarındaki tatiller nedeniyle kısa haftada bu gece açıklanacak Fed'in faiz kararı, yarın Başkan Uysal'ın sunumunu yapacağı TCMB'nin enflasyon raporu ve 2020 yılı iç borçlanma stratejisinin takip edileceğini belirtiyor. 30 Ekim sabahı dolar, 5.75 TL üzerinde ve yukarı yönlü başladı Küresel piyasalarda faizler ve jeopolitik tansiyon düşüş trendindeyken gözler bu gece açıklanacak Fed'in faiz kararı ve daha da önemlisi parasal genişlemeye dair mesajlar olacak. Peki, FED'in faiz kararı öncesi dolar ne kadar? Dolar yükselir mi? FED faizi düşürecek mi? İşte detaylar...

FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLARDA SON DURUM

Dünya piyasalarının gözü ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu akşam gerçekleştireceği faiz toplantısında. Karar öncesi dolar TL karşısında değer kazanmayı sürdürüyor. Dolarda şok bir hareket görünmezken, sabahtan itibaren artış 0,50 oranında. Dolar kuru 09.55 itibarıyla 5,76 TL'den işlem görüyor.