Üreticiye yeni destek yağacak

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan üreticilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 27 lira destek sağlanacak.

(ÇKS) dahil olan üreticilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu.kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başınadestek sağlanacak. Üreticilere, dekar başına olmak üzere, çeltik ve kütlü pamuk için, nohut, kuru fasulye ve mercimek için, patates için, yağlık ayçiçeği, soya içinverilecek.