Ekonomiden üç güzel haber
Giriş Tarihi: 25.10.2019
Ekonomimiz için hem dışardan hem içeriden birbiri ardına güzel haberler geldi. Uluslararası sermaye piyasalarına ilişkin değerlendirmeleriyle alanında itibarlı kuruluşlardan GlobalCapital, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, zorlu süreçlere rağmen borç yönetimi başarısını ödüllendirdi. Türkiye, Dünya Bankası 2020 İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra yükselerek 190 ülke arasında 33'üncü sırada yer aldı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16.50'den 14'e çekti.Ekonomimiz için hem dışardan hem içeriden birbiri ardına güzel haberler geldi.
HAZİNE'YE ULUSLARARASI ÖDÜL
Uluslararası sermaye piyasalarına ilişkin değerlendirmeleriyle alanında itibarlı kuruluşlardan GlobalCapital, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, zorlu süreçlere rağmen borç yönetimi başarısını ödüllendirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borç yönetimi birimi, 'Yılın Kamu Borcu Yönetim Ofisi' seçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'yle ilgili spekülatif atakların ve olumsuz algı çalışmalarının yoğun olduğu bir dönemde böyle bir ödül alınmasını oldukça önemli gördüğünü aktararak, "Bir taraftan yatırımcı güvenini güçlü tutarken, diğer taraftan en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla borçlandık. Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk" dedi.
İŞ YAPMADA 10 SIRA ÇIKTIK
Kur saldırısına karşı aldığı önlemlerle ekonomisinin direncini artıran Türkiye, yaptığı reformlarla yatırımcıların da önünü açtı. Türkiye, Dünya Bankası 2020 İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra yükselerek 190 ülke arasında 33'üncü sırada yer aldı. Türkiye Ekim 2016'da yayımlanan endekste 69'uncu sırada yer alıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Reformlarımızı sürdüreceğiz. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye'nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise reform çalışmalarının bakanlık liderliğinde başarılı şekilde yürütüldüğü belirtildi.
MERKEZ'DEN FAİZE YENİ DARBE
25 Temmuz ve 12 Eylül tarihlerindeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında 7.5 puanlık faiz indirimi gerçekleştiren Merkez Bankası, dün de indirime devam etti. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16.50'den 14'e çekti. Böylece Merkez Bankası son 3 PPK toplantısında politika faizini 10 puan indirmiş oldu. Açıklamada, ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi.
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