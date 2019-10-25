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Siber Güvenlik Dairesi geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.10.2019
SİBER GÜVENLİK DAİRESİ GELİYOR

Başkan 'ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle 4 Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne yeni görevler verildi. Başkanlığı, Kamuda Dijital Dönüş Ofisi olarak belirlendi. Ofis bünyesinde Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Başkan 'ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle 4 Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne yeni görevler verildi. Başkanlığı, Kamuda Dijital Dönüş Ofisi olarak belirlendi. Ofis bünyesinde Dairesi Başkanlığı kuruldu.

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