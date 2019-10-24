24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

AK Parti'den yeni vergi düzenlemesi hakkında açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
AK PARTİ'DEN VERGİ DÜZENLEMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Grupbaşkanvekili Mehmet Muş, Meclis'e gelecek yeni vergi paketinin detaylarını açıkladı. Muş, otomobil kira giderleşme limiti 5 bin 500 TL olacak" dedi. Muş, Değerli konut vergisi getiriyoruz." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Muş, “Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca Muş, "Düzenleme ile gelir vergisi üst limiti yüzde 40'a çıkarken, futbolcuların gelir vergisi de yüzde 20'ye çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yeni vergi düzenlemesi hakkında açıklama yaptı.

Muş, otomobil kira giderleşme limiti 5 bin 500 TL olacak" dedi.

Muş, Değerli konut vergisi getiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca Muş, "Düzenleme ile gelir vergisi üst limiti yüzde 40'a çıkarken, futbolcuların gelir vergisi de yüzde 20'ye çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

Muş açıklamasında, "Dijital gelir vergisi kurumsal şirketleri kapsıyor" dedi.


Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN