AK Parti'den yeni vergi düzenlemesi hakkında açıklama

AK Parti Grupbaşkanvekili Mehmet Muş, Meclis'e gelecek yeni vergi paketinin detaylarını açıkladı. Muş, otomobil kira giderleşme limiti 5 bin 500 TL olacak" dedi. Muş, Değerli konut vergisi getiriyoruz." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Muş, “Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca Muş, "Düzenleme ile gelir vergisi üst limiti yüzde 40'a çıkarken, futbolcuların gelir vergisi de yüzde 20'ye çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yeni vergi düzenlemesi hakkında açıklama yaptı.



Muş, otomobil kira giderleşme limiti 5 bin 500 TL olacak" dedi.



Muş, Değerli konut vergisi getiriyoruz." ifadelerine yer verdi.



Öte yandan Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca Muş, "Düzenleme ile gelir vergisi üst limiti yüzde 40'a çıkarken, futbolcuların gelir vergisi de yüzde 20'ye çıkıyor." ifadelerine yer verdi.



Muş açıklamasında, "Dijital gelir vergisi kurumsal şirketleri kapsıyor" dedi.

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