Türk Hava Yolları üzerinden siyaset yapılmasına sert tepki! "Edebimizden susuyoruz"
Giriş Tarihi: 23.10.2019
Türkiye’de faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin uçaklarını tavan fiyat sebebiyle iç hatlardan çektiğini belirten Aycı, ‘Kimse bunu sormuyor, bizim üzerimizden dezenformasyon yapılıyor. Susuyorsak edebimizden’ dedi.Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, iç hatlarda haksız bir rekabet olduğunu belirterek, regülatör kurumların tedbir almasını istedi. Rekabet ettikleri firmaların 737 Max krizi yaşamadıkları halde iç hat uçuşlarında kapasite azaltıp yurt dışına yönlendiklerini anlatan Aycı, "THY kârzarar demeden her yere uçarken, siz uçuşlarınızı buradan çekip yüzde 30 kapasite azaltacaksınız, bu haksız rekabettir. İç hatlardaki sıkışmanın sebebi sadece THY değil, başka sorumlular da var" dedi. "THY sahipsiz değildir" ifadesini kullanan Aycı, şöyle devam etti: "Sosyal medyada dezenformasyon yapılıyor. Meclis'te bu konu üzerinden siyaset yapılıyor. Neden Meclis'te bu kapasite düşürme sorulmuyor. Biz çıkıp konuşmuyorsak edebimizdendir. Bu şirketler çıkıp neden o illerde kapasite azalttıklarını vatandaşa anlatmalıdır."
12 SAATTE BÜYÜK GÖÇ
Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Aycı, Atatürk Havalimanı'ndan taşınma sürecini 'büyük göç' olarak niteleyerek, "Bütün dünyanın gözü üzerimizdeydi. 12 saatte operasyonu tamamladık" dedi. Aycı, Nisan'da yapılan taşınma sonrası 2 ay içinde de zamanında kalkış oranını yüzde 80'in üzerine çıkardıkları bilgisini verdi. Taşınmanın ardından 8 hafta sonra bayram operasyonu gerçekleştirdiklerini anlatan Aycı, bu dönemde 2 milyon yolcuyu taşıdıklarını kaydederek, "İGA'nın nefis ev sahipliğinde bu başarıları yakaladık" diye konuştu. Aycı, doğu pistinin bitmesiyle taksi uzunluğu sorununun ortadan kalkacağını söyledi. Yeni havalimanı ile birlikte transit yolcu alanında da rakamların yükseldiğini belirten Aycı, şu bilgileri verdi: "3. çeyrekte transit yolcu sayısı yüzde 7 arttı. Boeing 737 Max krizi sebebiyle 24 uçağımızın uçamamasına rağmen 9 aylık sürede yüzde 3.9'luk artış söz konusu.." Boeing 737 Max uçaklarının uçurulmaması konusunda da bilgi veren Aycı, "24 uçağımız şu anda yerde. 25 uçak da gelecek sene için planlandı. İç hatlarda yüzde 40, dış hatlarda yüzde 60 uçuş kestik. Ayrıca bunların ciddi bakım maliyeti var. Hem uluslararası hem de yerel kurumlar onay verdiğinde garantilerimizin gerçekleştiğini gördüğümüzde bunları uçuracağız. B ve C planlarımız hazır. Kiralık uçak opsiyonlarını kullanıyoruz. Gerekirse C planımızı da uygularız" dedi.
REVİZE ETTİK
Max uçaklarının uçamamasının 2019 hedeflerinde bazı rakamları revize etmelerine yol açtığını vurgulayan Aycı, buna rağmen hiçbir mazeret üretmeden yıl sonunu kârlılıkla kapatabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. İlker Aycı'nın verdiği bilgiye göre; 80 milyon yolcu beklentisi 76 milyona revize edilirken, kapasite artışı ise yüzde 7.5'ten yüzde 4'e çekildi.
KARGODA 7'NCİYİZ
Aycı, kargo tarafında büyük başarının sürdüğünü belirterek, "Dünyada 7'nci sıradayız. Çift haneli büyümeyi yakaladık. Dünyada pazar payımız yüzde 4.1. Bu pazar payına sahip başka bir sektör var mı? Bu başarı ihracata katkı anlamında, dünya ticaretini iyi gözlemlemek anlamında çok önemli" diye konuştu.
65 BİN KİŞİYE İŞ
Personel sayısıyla ilgili bilgi veren THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, 29 bin 378 kişinin THY personeli olduğunu, iştiraklerle bu sayının 65 bin 874 bin olduğunu söyledi. Geçen yıl 10 bin yeni personel sayısına ulaştıklarını anlatan Çay, 6 bin 500'ünün THY'de, kalanın iştiraklerde işe başladığını kaydetti. Çay, bu yıl istihdamın artacağını belirtti.
450 LİRA MAKUL AMA ARTAR
Uçak biletlerine getirilen 450 liralık tavan fiyatla ilgili soruyu cevaplayan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Geçen yılki fiyata göre bu rakam makul seviyede. Ancak gelecek yıl bunun da artması lazım" dedi
TAKVİM
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