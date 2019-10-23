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Doğu Ekspresi'nden sonra Göller Ekspresi hizmete giriyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.10.2019
BAKAN AÇIKLADI! AKDENİZ İLE EGE ARASINDA HİZMETE GİRİYOR...

Türkiye'nin önemli turizm duraklarından biri haline gelen 'nin ardından de seferlere başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla -İzmir hattında seferlerine 'de başlayacak Göller Ekspresi, ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla -İzmir hattındaki seferlerine cuma günü başlayacak 'nin, ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesi bekleniyor.

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Göller Ekspresi yenilenen hattında ilk seferini Cuma günü gerçekleştirecek. İlk sefer dolayısıyla Bakan Turhan'ın katılımıyla Isparta Gar'da cuma günü saat 11.00'de tören düzenlenecek.

Isparta-İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor.

Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika olacak. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, , Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek.

Göller Ekspresi'ni kullanacak yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak.

Daha kaliteli, daha konforlu altyapı ve setleriyle hizmet vermeye başlayacak Göller Ekspresi'nin Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı karşılaması öngörülüyor.

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