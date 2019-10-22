Otomotivin kalbi İstanbul’da attı
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Dünya Otomotiv Konferansı, 40'ın üzerinde ülkeden çok sayıda üst düzey konuğun katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. OTOHABER'in ana medya sponsoru olduğu zirvede; networking aktiviteleri yanında, sektörün geleceği, trendler, elektrikli ve otonom araçlar, sanayide 4.0, robotlaşma, djitalleşme gibi konular ön plana çıktı.Dünya Otomotiv Konferansı, 40'ın üzerinde ülkeden çok sayıda üst düzey konuğun katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. OTOHABER'in ana medya sponsoru olduğu zirvede; networking aktiviteleri yanında, sektörün geleceği, trendler, elektrikli ve otonom araçlar, sanayide 4.0, robotlaşma, djitalleşme gibi konular ön plana çıktı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Sanayi Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Otomotivde mobilite sistemlerini 2023 stratejimizin ortasına koymuş durumdayız. Özellikle otomotiv sektöründeki büyük oyuncular bu değişimlere hızla adapte olmaktadır. Girişimcilere fırsat penceresi açılmıştır. Bu alanda faaliyet gösterecek kişileri bakanlık olarak destekleyeceğimizi bir kez daha duyurmak isterim" dedi.
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