Hamle sırası Merkez’de
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Ekonomide yaşanan iyileşme hem piyasalara hem de vatandaşa yansımaya devam ediyor. Ekonomideki dengelenme ile birlikte faizler düşüyor. 24 Ekim'de yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez'in gösterge faizini 150 ile 200 baz puan arasında indirmesi bekleniyor.Ekonomide yaşanan iyileşme hem piyasalara hem de vatandaşa yansımaya devam ediyor. Ekonomideki dengelenme ile birlikte faizler düşüyor. Vatandaş ertelenen ihtiyaçlarını gideriyor. Önümüzdeki günlerde faizlerde yeni indirimler bekleniyor. Öyle ki; döviz kurunun yatışması, enflasyon beklentilerinin düşmesi ve enflasyon üstünde talep yönlü baskıları azaltması Merkez Bankası'nın elini güçlendiriyor. Eylül enflasyonu yüzde 9.26 olurken, Merkez Bankası politika faizi yüzde 16.50 seviyesine indirmişti. Aradaki fark ise 7.24 idi. Bu fark faizlerin daha da indirilebileceğini gösteriyor. En son indirim yapılan dönemde fark 8.28 olmuştu. 24 Ekim'de yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez'in gösterge faizini 150 ile 200 baz puan arasında indirmesi bekleniyor.
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