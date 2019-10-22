22 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Hamle sırası Merkez’de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.10.2019
HAMLE SIRASI MERKEZ’DE

Ekonomide yaşanan iyileşme hem piyasalara hem de vatandaşa yansımaya devam ediyor. Ekonomideki dengelenme ile birlikte faizler düşüyor. 24 Ekim'de yapılacak (PPK) toplantısında Merkez'in gösterge faizini 150 ile 200 baz puan arasında indirmesi bekleniyor.

Ekonomide yaşanan iyileşme hem piyasalara hem de vatandaşa yansımaya devam ediyor. Ekonomideki dengelenme ile birlikte faizler düşüyor. Vatandaş ertelenen ihtiyaçlarını gideriyor. Önümüzdeki günlerde faizlerde yeni indirimler bekleniyor. Öyle ki; döviz kurunun yatışması, beklentilerinin düşmesi ve enflasyon üstünde talep yönlü baskıları azaltması 'nın elini güçlendiriyor. Eylül enflasyonu yüzde 9.26 olurken, Merkez Bankası politika faizi yüzde 16.50 seviyesine indirmişti. Aradaki fark ise 7.24 idi. Bu fark faizlerin daha da indirilebileceğini gösteriyor. En son indirim yapılan dönemde fark 8.28 olmuştu. 24 Ekim'de yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez'in gösterge faizini 150 ile 200 baz puan arasında indirmesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN