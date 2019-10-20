Vergi sisteminde dev reform
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın önemli ayaklarından biri olan yeni vergi sistemiyle ek vergi değil güçlü beyan dönemi başlıyor. Sebze ve meyve ticareti yapan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020'den itibaren e-Defter uygulamalarına dahil olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın önemli ayaklarından biri olan yeni vergi sistemiyle ek vergi değil güçlü beyan dönemi başlıyor. Bu kapsamda, 22 milyar belge elektronik ortama taşınacak, 2 milyar tasarruf sağlanacak. Avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlara e-serbest meslek makbuzu zorunlu olacak. Sebze ve meyve ticareti yapan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020'den itibaren e-Defter uygulamalarına dahil olacak.
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