20 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Vergi sisteminde dev reform

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.10.2019
VERGİ SİSTEMİNDE DEV REFORM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'nın önemli ayaklarından biri olan yeni vergi sistemiyle değil güçlü beyan dönemi başlıyor. Sebze ve meyve ticareti yapan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020'den itibaren e-Defter uygulamalarına dahil olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'nın önemli ayaklarından biri olan yeni vergi sistemiyle değil güçlü beyan dönemi başlıyor. Bu kapsamda, 22 milyar belge elektronik ortama taşınacak, 2 milyar tasarruf sağlanacak. Avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlara e-serbest meslek makbuzu zorunlu olacak. Sebze ve meyve ticareti yapan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020'den itibaren e-Defter uygulamalarına dahil olacak.

TAKVİM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN