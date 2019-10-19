Enerji kimlik belgesi başvurusunda son gün 1 ocak 2020
Binalar için gerekli olan Enerji Kimlik Belgeleri için son tarih 1 Ocak 2020. Enerji israfını önüne geçmek amacıyla yapılan bu çalışmalar sonrası alınacak belgelerin geçerlilik süresi 10 yıl olacak.
Binalar için gerekli olan Enerji Kimlik Belgeleri için son tarih 1 Ocak 2020. Belgeyi alabilmek için başvuru öncesi belediyelerden mimari proje ve ruhsat evraklarını almak gerekiyor.
GEÇERLİLİK SÜRESİ 10 YIL
Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen Enerji Kimlik Belgesiyle binaların enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgiler belirlenecek. Enerji israfını önüne geçmek amacıyla yapılan bu çalışmalar sonrası alınacak belgelerin geçerlilik süresi 10 yıl olacak.
2011'DEN SONRA İNŞA EDİLEN BİNALARIN...
Resmi olarak yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından verilen bu belgeler A'dan G'ye kadar tasnif edildi. 2011'den önce yapılan binalar için herhangi bir sınıf belgenin alınması yetiyor ancak 2011'den sonra inşa edilen binaların enerji kimlik belgelerinin en az C kategorisinde olması gerekiyor.
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