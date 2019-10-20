THY'den Danimarka'da "Stopover" ile İstanbul tanıtımı
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen "Kaliteli Seyahat için Turizm Fuarı"nda stant açan Türk Hava Yolları (THY), artık Danimarka çıkışlı yolculara da sağladığı "Stopover" hizmeti ile İstanbul'u da tanıtacak.Danimarka'nın lüks turizme yönelik tek fuarı "Kaliteli Seyahat için Turizm"e katılan THY, Danimarka'yı da kapsayan "Stopover" projesini fuar ziyaretçileri ve seyahat acentelerine tanıttı.
Ziyaretçilerin fuarda THY'nin yeni projesine ilgi gösterdikleri görüldü. THY bileti satışı yapan seyahat acentelerinin de projeyi olumlu değerlendirdikleri öğrenildi.
Kopenhag ve Billund havalimanlarından İstanbul'a günde toplam 5 sefer düzenleyen THY'nin yolcularının ağırlıklı olarak Orta Doğu, Afrika ve Uzakdoğu ülkelerine seyahat ettiği kaydedildi.
THY'nin her yıl katıldığı iki gün süren fuarı geçen yıl 17 bin 532 kişi ziyaret etmişti.
STOPOVER PROJESİ
THY ile aktarmalı seyahat eden, bağlantı süresi uzun Stopover yolcuları, bilet alımı akabinde düzenlenen otel çeki ile Sultanahmet ve Taksim bölgesinde, ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece, business için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayarak İstanbul'da keyifli vakit geçirme imkanına sahip oluyor.
Proje ile dünyanın yeni aktarma merkezlerden biri olan İstanbul'un eşsiz güzelliklerinin tanıtılması ve ülke turizmine katkı sağlanmasının yanı sıra THY transfer yolcu sayısının artırılması hedefleniyor.
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