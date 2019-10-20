Kredi çekecek olanlar dikkat! Kredi faiz oranları düştü ama...

Ekonomideki dengelenme ile birlikte faizler düşmeye başladı. Vatandaş ertelenen ihtiyaçlarını gideriyor, kredi stoğu artıyor. Ancak kredi çekerken dikkat etmemiz gereken konular var. Bunları okuyun paranızı kaptırmayın. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kredi çekerken dikkat edilmesi gereken hususları sizler için açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayındaki kur saldırısı ardından dengelenme disiplin ve değişim süreci ile birlikte ekonomide yaşanan iyileşme hem piyasalara hem vatandaşa yansıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda bir yandan yapısal reformlar yapılıyor, diğer yandan enflasyon, işsizlik, cari açık gibi alanlarda mücadele başarıyla devam ediyor.



DAHA DA DÜŞER Mİ?

Perşembe günü toplanacak Para Politikası Kurulu yeni bir faiz indirimi kararı verebilir. Tahminimiz 150-200 baz puan indirimin olabileceği yönünde. Eylül enflasyonu yüzde 9.26 olurken Merkez Bankası politika faizi yüzde 16.50 seviyesine indirmişti. Aradaki fark ise 7.24. bu fark Merkez Bankası'nın elini güçlendiriyor. En son indirimde fark 8.28 olmuştu.





NASIL YANSIR

İlk faiz indirimlerinde kamu bankaları öncülük ederek konutta faizleri 0.99'a otomobilde ise 0.49'a çekmişlerdi. Ardından özel bankalar nazlanarak da olsa faizleri indirdiler. Tüketici kredilerinde kamu bankaları 1.20'lere indirirken özel bankalarda da 1.30'lu rakamlar görülmeye başlandı. Sadece konut kredi stoku son iki ayda 189 milyar TL'ye ulaştı. Yeni faiz indirimiyle birlikte daha aşağı rakamları görülmesi de mümkün. Kredi çekerken dikkat etmemiz gereken konuları da özetleyelim...

MASRAFLARA DİKKAT EDİN: Kredi çekerken sadece faiz oranı değil ek ödemeler de önümüze konuluyor. O yüzden bankaların sunduğu cazip oranları incelerken hangi masrafları istediklerini mutlaka inceleyin. Dosya parası, sigorta ödemesi, tahsis ücreti gibi adlarla ek paralar alınıyor. O yüzden farklı bankalardan teklif alın.





İHTİYACINIZI BELİRLEYİN: Araç ya da konut alacaksanız ya da borç ödeyecekseniz burada ne kadar ihtiyacınız varsa belirlemek gerekiyor. Fazla kredi, fazla borç ve faiz anlamına gelir.