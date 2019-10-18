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Türkiye Bankalar Birliği'nden 'yeniden yapılandırma' duyurusu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN 'YAPILANDIRMA' DUYURUSU

, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.

, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği,"Birliğimiz tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu'na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır" açıklamasında bulundu.

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