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Booking hakkında karar verildi! Türkiye Seyahat Acentaları Birliği dava açmıştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
MAHKEMEDEN BOOKİNG.COM HAKKINDA KARAR

Son dakika haberine göre Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan .com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek booking.com'un haksız rekabet oluşturduguna karar verdi.

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan .com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dava bugün karara bağlandı.

Mahkeme, booking.com'un haksız oluşturduğunu belirtti.

Davalı booking.com sözleşmelerdeki aykırılıkları giderirse ve 500 bin TL teminat öderse ve "en iyi fiyat" ibaresini kaldırırsa booking.com faaliyetine devam edecek.

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