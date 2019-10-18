Emekli aylıkları e-devlet’ten bağlanacak

Emekli aylığı kolaylaşıyor. Önümüzdeki dönemde emekli aylığı bağlanmasına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tüm maaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak bağlanacak.

Emekli aylıkları yakın gelecekte internet üzerinden tek tıkla bağlanacak. Önümüzdeki dönemde emeklilik başvurusu için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gitmeye gerek kalmayacak.



Tüm maaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak bağlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, bir emekli aylığının ortalama 15 gün içinde bağlandığına dikkat çekti.





SSK emekli aylıklarını 15 ile 17 gün içerisinde, Bağ-Kur'u ise 12 ila 17 gün arasında bağladıklarını belirterek, "Kişiden istenilen hizmet süreleri var, başka illerdeki hizmetler düzgün yüklenmediyse bunlara ilişkin süreç uzuyor" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıllarda emeklilik işlemlerinin internet üzerinden yapılacağını söyleyen Canbolat, "3-5 yıllık yakın bir gelecekte siz emeklik başvurusunu e-Devlet üzerinden '' butonuyla yapabilecek hale geleceksiniz. Çünkü tamamen hizmetler aktarılmış durumda" dedi.