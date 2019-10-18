82 milyona destek bütçesi | Kamuya 60 bin personel alınacak

2020 için üretim odaklı, vatandaşa hizmeti esas alan bütçe hazırlandı. Reel sektöre 44.5, sosyal yardımlara 69.5, emekli ve kamu çalışanları için 699,8 milyar lira ayrıldı. Kamuya 60 bin personel alınacak.

Türkiye 2020 yılına değişim sürecini omuzlayacak, öğrenciden emekliye, çiftçiden reel sektöre, iş arayandan yatırımcıya 82 milyona hizmet bütçesiyle giriyor. Yeni sistemin ikinci bütçesinde emekli, yaşlı, geliri düşük olanlar, kamu çalışanları ve işçi hakları korundu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, dün Meclis'e gönderilen 2020 bütçesine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bütçede ön plana çıkan başlıklar şöyle: