Cumhurbaşkanlığı: Kamuya 60 bin personel alınacak
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılına ilişkin Türkiye'nin ekonomik tahminlerini açıkladı. Ağbal açıklamasında "2020 yılı bütçesinin en önemli hedeflerinden bir tanesi enflasyonla mücadele olacak." vurgusu yaptı. Ayrıca Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin bugün TBMM'ye sunulacağını duyurdu. Ağbal, 2020'de kamuya 60 bin personel alınacağını açıkladı.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılına ilişkin Türkiye'nin ekonomik tahminlerini açıkladı.
Ağbal, "2020 yılında ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülmektedir. İstihdamda 1 milyon 52 bin artış eklenmektedir. 2020 yılında da yüzde 5 büyüme hedefimizle uyumlu yüzde 8.5 enflasyon hedefimizle uyumlu bir bütçe politikası uygulayacağız. 2020 yılı bütçesinin en önemli hedeflerinden bir tanesi enflasyonla mücadele olacak." ifadelerine yer verdi.
Ağbal, "11. Kalkınma Planı, daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonumuzu geliştirmede önemli rol oynayacaktır" dedi.
"MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİ BUGÜN TBMM'YE SUNULACAK"
Öte yandan Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin bugün TBMM'ye sunulacağını açıkladı.
Ağbal, "2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörülmüştür. 2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü." dedi.
BÜTÇEDEN EĞİTİME AYRILAN KAYNAK ARTIYOR
Bütçeden eğitime ayrılan kaynağın artırılacağını ifade eden Ağbal, "2020'de 176,1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16,1'i eğitime gitmiş olacak. Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12,5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak." diye konuştu.
SAVUNMAYA AYRILAN BÜTÇE
Ağbal, "Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları için 141.1 milyar lira kaynak ayıracağız. İhtiyaç duyulması halinde kaynağı artıracağız" dedi.
SOSYAL YARDIM HARCAMALARI
Ayrıca Ağbal "2020 bütçesinde sosyal yardım harcamaları için 69,5 milyar lira ayrıldı, ödeme gücü olmayanlar için ayrılan prim giderleri 13,4 milyar liraya çıktı." ifadelerine yer verdi.
KAMUYA PERSONEL ALIMI
Ağbal, "Kamuya 2020 yılında 60 bin yeni personel alımı öngörüldü." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Halkbank’tan ‘iddianame’ açıklaması geldi!
- Borsa İstanbul'dan 7 banka için karar
- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan önemli açıklama
- Konut satışlarında büyük artış
- Halkbank iddianamesinde çarpıcı detay!
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2020?
- KOBİ’lere e-ticaret desteği
- İçişleri Bakanlığı ve HSK'dan eleman alımı
- Annelere 650 TL kreş desteği başvuru ekranı!
- TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı
- Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "uyuşturucuyla mücadele" açıklaması
- Cumhurbaşkanlığı: Kamuya 60 bin personel alınacak
- Resulayn'da sıcak çatışma görüntüleri! A Haber kamerasına yansıdı |Video
- Venezuela'da Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı düştü
- İstanbul Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Olay yerinden ilk görüntüler |Video
- Barış Pınarı Harekatı son durum ne?
- ABD'de Halkbank için hazırlanan iddianamede çarpıcı detay: Mühür ve tarih yok
- 17 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı?
- Ülkelerin savaş uçağı sayıları: Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?
- Sınır hattına çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edildi
- Annelere 650 TL kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? SGK çalışan anne kreş desteği başvuru şartları!