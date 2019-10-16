KOBİ’lere e-ticaret desteği
Giriş Tarihi: 16.10.2019
KOBİ’lerin dijitalleşmesi için seferberlik başlatıldı. 26 ilde planlanan e-ticaret ve e-ihracat merkezlerinin ilki Gaziantep’te kurulacak. Proje ile KOBİ’lere pek çok alanda ücretsiz destek sağlanacak.Türkiye'nin dijital dönüşümü, dijitalleşen işletmelerin dünyanın dört bir yanına satış yapabilmelerine olanak sağlaması için oluşturulan 'Türkiye E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği' projesinin ilk imzaları, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir tarafından atıldı. Yıldırım, bu imzayla e-ticaret ve e-ihracat merkezlerinin ilkinin Gaziantep'te kurulacağını belirtti. Türkiye genelinde 26 bölgede kurulması planlanan e-ticaret ve e-ihracat merkezlerinde, yerel paydaşların eğitimsel ve danışmanlık hizmetleri ile KOBİ'lere yerinde hizmet verilecek. Proje kapsamında KOBİ'ler; yazılım ve kurulum hizmetleri, e-ticaret ve e-ihracat altyapısı, dijital iletişim ve reklam danışmanlığı, sosyal iletişim mentorluğu, mobil ticaret altyapısı, ödeme ve kargo sistemleri entegrasyonları, yurt içi pazaryeri entegrasyonları, hukuksal süreçler ve online itibar yönetimi hizmetlerinde 1 yıl ücretsiz destek alacak.
4.5 TRİLYON DOLARA KOŞUYOR
TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, perakende e-ticaret satışlarının 2018 sonunda tüm dünyada 3.1 trilyon doları bulduğunu belirterek, "2021 yılına kadar da 4.5 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Bu durum KOBİ'leri dijitalle yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak ve dijital dönüşüm sürecine girmek zorunda bırakıyor" diye konuştu.
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