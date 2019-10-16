Borsa İstanbul'dan 7 banka için karar
Borsa İstanbul, BIST-30 endeksinde yer alan Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi hisselerine bugünden geçerli olmak üzere açığa satış yasağı getirdi.
Borsa İstanbul, bazı banka hisselerinde açığa satışı geçici bir süreliğine yasakladığını açıkladı.
Borsa İstanbul AŞ, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka hisselerinde bugünden itibaren geçici olarak açığa satışın yasaklandığını bildirdi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyuruya göre, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğünce, BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış yasağı getirildi.
Açığa satış, pay piyasalarında, hisse fiyatlarının yükselişi yerine düşüşünden kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların, sahip olmadıkları hisse senedini ödünç almak kaydıyla satması anlamına geliyor.
AA
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