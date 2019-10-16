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Borsa İstanbul'dan 7 banka için karar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
BORSA İSTANBUL'DAN 7 BANKA İÇİN KARAR

, BIST-30 endeksinde yer alan Akbank, , , , TSKB, Vakıfbank ve hisselerine bugünden geçerli olmak üzere açığa satış yasağı getirdi.

, bazı hisselerinde açığa satışı geçici bir süreliğine yasakladığını açıkladı.

Borsa AŞ, BIST dahilindeki banka hisselerinde bugünden itibaren geçici olarak açığa satışın yasaklandığını bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyuruya göre, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğünce, BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank (AKBNK.E), (GARAN.E), (HALKB.E), (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış yasağı getirildi.

Açığa satış, pay piyasalarında, hisse fiyatlarının yükselişi yerine düşüşünden kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların, sahip olmadıkları hisse senedini ödünç almak kaydıyla satması anlamına geliyor.

AA

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