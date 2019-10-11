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Hükümet harekete geçti! Gelir vergisine yeni düzen

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
HÜKÜMET DÜĞMEYE BASTI! HERKESİ ETKİLEYECEK

, Yeni Ekonomi Programı’nın hedefleri arasında yer alan, “vergi adaleti” için vergi reformu paketi hazırlıyor. Paketin kısa süre içinde Meclis’e sunulacağı belirtiliyor.

Gelir vergisine yeni düzen. Henüz üzerinde çalışmaların sürdüğü paket ile gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alan tarifeye yeni kademeler eklenecek. Böylece çok kazanandan mevcuttaki tavan olan yüzde 35'in üstünde oranlarda gelir vergisi almak mümkün hale gelecek.

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"YÜZDE 50'YE KADAR YÜKSELTİLECEK"

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve ile AK Partili kurmayların üzerinde çalıştığı paketin kısa süre içinde Meclis'e sunulacağı belirtiliyor. Milliyet'in haberine göre; paketle, Gelir Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Yapılacak değişiklikle gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde gelir dilimlerine göre uygulanan yüzde 15 ila yüzde 35 arasındaki vergi oranı kademeli olarak yüzde 50'ye kadar yükseltilecek. Buna göre örneğin, 500 bin TL ile 1 milyon TL arasındaki gelirden yüzde 40, bu rakamın üstündeki gelirden ise yüzde 50 oranı üzerinden vergi alınacak.

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"BİR İKİ KADEME ÜSTÜNE ÇIKILMASI DÜŞÜNÜLÜYOR"

Konu üzerinde değerlendirmelerin sürdüğünü bu çerçevede 35 üstü kademelendirme oranlarının netleşmediğini belirten kurmayları, "Ancak en üst oranın en az bir iki kademe üstüne çıkılması düşünülüyor" bilgisini verdi. Parti kurmayları, düzenlemeyle alt ve orta gelir grubuna yeni vergi yükü getirilmesinin söz konusu olmadığını da vurguladı.

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DEĞER ARTIŞ PAYI

Pakette taşınmazların gerçek değeri üzerinden emlak vergisi ve tapu harcı alınması, imar planı değişikliği ya da yakın çevresinde yol, köprü, metro gibi önemli projelerin yapılması nedeniyle değerinde artış olan taşınmaz maliklerinden, "değer artış payı" alınmasıyla ilgili hükümlerin de yer alabileceği belirtildi. Bir başka düzenleme ise dijital platformlardaki reklamların vergilendirilmesine yönelik olacak.

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