Hükümet harekete geçti! Gelir vergisine yeni düzen
AK Parti, Yeni Ekonomi Programı’nın hedefleri arasında yer alan, “vergi adaleti” için vergi reformu paketi hazırlıyor. Paketin kısa süre içinde Meclis’e sunulacağı belirtiliyor.
Gelir vergisine yeni düzen. Henüz üzerinde çalışmaların sürdüğü paket ile gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alan tarifeye yeni kademeler eklenecek. Böylece çok kazanandan mevcuttaki tavan olan yüzde 35'in üstünde oranlarda gelir vergisi almak mümkün hale gelecek.
"YÜZDE 50'YE KADAR YÜKSELTİLECEK"
Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Partili kurmayların üzerinde çalıştığı paketin kısa süre içinde Meclis'e sunulacağı belirtiliyor. Milliyet'in haberine göre; paketle, Gelir Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Yapılacak değişiklikle gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde gelir dilimlerine göre uygulanan yüzde 15 ila yüzde 35 arasındaki vergi oranı kademeli olarak yüzde 50'ye kadar yükseltilecek. Buna göre örneğin, 500 bin TL ile 1 milyon TL arasındaki gelirden yüzde 40, bu rakamın üstündeki gelirden ise yüzde 50 oranı üzerinden vergi alınacak.
"BİR İKİ KADEME ÜSTÜNE ÇIKILMASI DÜŞÜNÜLÜYOR"
Konu üzerinde değerlendirmelerin sürdüğünü bu çerçevede 35 üstü kademelendirme oranlarının netleşmediğini belirten AK Parti kurmayları, "Ancak en üst oranın en az bir iki kademe üstüne çıkılması düşünülüyor" bilgisini verdi. Parti kurmayları, düzenlemeyle alt ve orta gelir grubuna yeni vergi yükü getirilmesinin söz konusu olmadığını da vurguladı.
DEĞER ARTIŞ PAYI
Pakette taşınmazların gerçek değeri üzerinden emlak vergisi ve tapu harcı alınması, imar planı değişikliği ya da yakın çevresinde yol, köprü, metro gibi önemli projelerin yapılması nedeniyle değerinde artış olan taşınmaz maliklerinden, "değer artış payı" alınmasıyla ilgili hükümlerin de yer alabileceği belirtildi. Bir başka düzenleme ise dijital platformlardaki reklamların vergilendirilmesine yönelik olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Annelere ayda 2400 TL destek geliyor!
- Siber saldırlar şirketlerin kasasına darbe vuruyor!
- 4 kovanla başladı 60’a ulaştı
- İŞKUR bekçi alımı 2019 başvurusu nasıl yapılır?
- Cari işlemler dengesi açıklandı
- Türkiye hamlesini yaptı! Hepsi sus pus
- Harekat sonrası Türkiye'yi hedef aldılar!
- Merkez Bankası'ndan faiz adımı!
- Et fiyatı artmayacak
- YEP’ten çift maaş müjdesi çıktı
- Bakan Hulusi Akar: Barış Pınarı Harekatı'nda 342 terörist etkisiz hale getirildi
- Sözde haber ajansının Barış Pınarı Harekatı'na karalama çabası
- PKK yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası
- SON DAKİKA: Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- SON DAKİKA: Cari işlemler dengesi açıklandı
- "TSK 24 ay sonra Altay'ı harp sahasında kullanacak"
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan ile görüşecek
- SON DAKİKA: PKK'nın finansal kaynağına darbe! İşte operasyondan fotoğraflar...
- Porsche ve Boeing "şehir uçağı" için harekete geçti
- Van Valiliği: 8 PKK'lı terörist öldürüldü
- Pakistan Başbakanı İmran Han'dan dünya medyasına sert tepki
- Son dakika: İran'dan tanker patlamasına ilişkin açıklama