Et fiyatı artmayacak
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, kırmızı ete yüzde 20 zam yapılacağı yönündeki açıklamaları "spekülatörlük" olarak nitelendirerek, "Türkiye'de şu anda et sıkıntısı yok. Ete zam yok. 1-2 ay da kesinlikle ete zam olmayacak" dedi.Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, kırmızı ete yüzde 20 zam yapılacağı yönündeki açıklamaları "spekülatörlük" olarak nitelendirerek, "Türkiye'de şu anda et sıkıntısı yok. Ete zam yok. 1-2 ay da kesinlikle ete zam olmayacak" dedi.
1.1 MİLYON KIİŞİYE İŞ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 122 bin 724 kişisi özel sektörde olmak üzere, 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik. 2018'in aynı dönemine kıyasla özel sektör işe yerleştirme sayımızı yüzde 30 oranında artırarak büyük bir başarıya imza attık" dedi. Selçuk, İŞKUR'un meslek kurslarından da 9 ayda 427 bin 134 kişinin yararlandığını söyledi.
2 MİLYAR DOLARLIK YENİ YATIRIM
STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yeni bir yatırım yapacaklarını anlatarak, bu yeni yatırımla artık Türkiye'nin tekstil, ambalaj gibi sektörlerde hammadde olarak kullanılan PTA ihtiyacının tamamının karşılanacağını belirtti.
TURKISH CARGO'DA HEDEF İLK 3
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 'Turkish Cargo'nun son 3 yılda yüzde 80 büyüdüğünü belirterek, "24 uçaklık hava kargo filomuzla 86 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan havayolu şirketi unvanını aldık. Hedefimiz önce ilk 5'e sonra, ilk 3'e girmek" dedi.
56.4 MİLYON YOLCU TAŞIDI
Türk Hava Yolları (THY) bu yıl Eylül ayında 6.7 milyon yolcuyla yüzde 82.9 doluluk oranına ulaştı. THY, yılın ilk 9 ayında da yaklaşık 56.4 milyon yolcu taşıyarak yüzde 81.4'lük doluluğa ulaştı. 2019 yılının ilk 9 ayında toplam taşınan kargo ve posta yüzde 9.6 artarak 1.1 milyon tona ulaştı.
İSTANBUL BULUŞMASI
TMSF, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumlarının yöneticilerini İstanbul'da bir araya getirdi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bu yıl 85 ülkeden 300'e yakın katılımcıyı ağırladıklarını belirtti.
MARKET MARKALARINA SINIRLAMA GELSİN
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, zincir ve indirim marketlerin kendi markalarıyla sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesi gerektiğini belirterek, bunun piyasadaki tek üretici hakimiyetinin kırılması açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.
ENGELLİLERE REHBER KOLAYLIĞI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, engellilere sunulan hak ve imkanların yer aldığı bilgilendirme rehberi hazırlandı. '2019 Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi'nde, rapordan, istihdama engellileri ilgilendiren gerekli tüm bilgiler yer alıyor.
İHRACATIN % 56'SI 3 ŞEHİRDEN
Türkiye'nin Ocak-Eylül dönemindeki ihracatının yüzde 56.19'luk kısmına İstanbul, Kocaeli ve Bursa firmaları imza attı. Dış satımın yüzde 39.42'si (52 milyar 236 milyon 908 bin dolar) İstanbul'dan gerçekleştirildi.
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