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Arıcılık sektörüne 4 kovanla başladı 60’a ulaştı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.10.2019
4 KOVANLA BAŞLADI 60’A ULAŞTI

'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce korkusunu yenen kadın girişimci , 4 kovanla girdiği arıcılık sektöründe şu anda 60 kovana ulaştı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce korkusunu yenen kadın girişimci Aysun Tuna, 4 kovanla girdiği arıcılık sektöründe şu anda 60 kovana ulaştı. Yılda yaklaşık 750 kilo organik üretimi yaptığını söyleyen Tuna, "Balın fiyatı şu anda 850 gram kavanozlarda 60 lira. Standart süzme olarak satıyorum" dedi.

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