Arıcılık sektörüne 4 kovanla başladı 60’a ulaştı!
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce arı korkusunu yenen kadın girişimci Aysun Tuna, 4 kovanla girdiği arıcılık sektöründe şu anda 60 kovana ulaştı.Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce arı korkusunu yenen kadın girişimci Aysun Tuna, 4 kovanla girdiği arıcılık sektöründe şu anda 60 kovana ulaştı. Yılda yaklaşık 750 kilo organik bal üretimi yaptığını söyleyen Tuna, "Balın fiyatı şu anda 850 gram kavanozlarda 60 lira. Standart süzme olarak satıyorum" dedi.
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