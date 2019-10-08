İstanbul Havalimanı’nda marka turu
Giriş Tarihi: 08.10.2019
Arap turistler, İstanbul Havalimanı’na günübirlik gelip dışarı çıkmadan alışveriş yapıyor. Ünlü markaları vergisiz alıp akşam uçağıyla ülkelerine dönüyor.İş kadını Arzu Sabancı, yeni İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı. Arap turistlerin, havalimanına günübirlik gelip dışarı çıkmadan alışveriş yaptığını aktırdı. Turistlerin ünlü markaları vergisiz alıp akşam uçağıyla ülkelerine döndüğünü vurguladı.
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