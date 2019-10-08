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İstanbul Havalimanı’nda marka turu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.10.2019
İSTANBUL HAVALİMANI’NDA MARKA TURU

, ’na günübirlik gelip dışarı çıkmadan alışveriş yapıyor. Ünlü markaları vergisiz alıp akşam uçağıyla ülkelerine dönüyor.

İş kadını , yeni 'na övgüler yağdırdı. Arap turistlerin, havalimanına günübirlik gelip dışarı çıkmadan alışveriş yaptığını aktırdı. Turistlerin ünlü markaları vergisiz alıp akşam uçağıyla ülkelerine döndüğünü vurguladı.


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