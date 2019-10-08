Finansın zirvesi toplanıyor
Giriş Tarihi: 08.10.2019
10. İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2019), 'Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş' ana teması ile yarın kapılarını açıyor.10. İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2019), 'Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş' ana teması ile yarın kapıların�� açıyor. Yedi24 Şirketler Grubu Başkanı Ömer Faruk Ünal'ın Yürütme Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurul Üyesi Hakan Yurdakul'un da Danışma Kurulu Başkanı olduğu zirve, 2 gün sürecek. Ekonominin sadece Türkiye değil tüm dünyada bir dönüşüm geçirdiğini dile getiren Ömer Faruk Ünal, bu dönüşümün iyi analiz edilmesi gerektiğini, geleceğin ancak böyle daha sağlıklı inşa edilebileceğini belirtti. 2 gün sürecek zirvede çok sayıda üst düzey yönetici oturumlara katılarak konuşacak. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de zirvede olacak.
GÜNEYDOĞU'DA PETROL TRAKYA'DA GAZ BULDUK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin sadece denizlerde değil, karada da petrol ve gaz aramalarına hızla devam ettiğini belirterek, "Güneydoğu'da bir petrol keşfimiz var. Yakın bir süre içinde açıklayacağız. Trakya'da da gaz keşfimiz var. Bunların testleri henüz tamamlanmadığı için lokasyonlarını açıklamıyoruz fakat bunlar sevindirici gelişmeler" dedi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığının hiçbir şekilde engellenemeyeceğini belirten Dönmez, "Yavuz sondaj gemimiz, lokasyonuna ulaştı ve çalışmalarına başladı" dedi.
DÜNYADAN 12 KAT DAHA İYİ DURUMDAYIZ
Sahte hesaplarla, telefonla arayarak ya da kısa mesajla yapılan kart dolandırıcılıkları hakkında Türkiye iyi yönde ilerliyor. Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, "Dolandırıcılıkla mücadelede Avrupa'dan 10, dünyadan ise 12 kat iyi durumdayız. Türkiye'de dolandırıcılığın yüzde 86'sı duygulara hitap eden yöntemlerle yapılıyor" dedi.
VAKIFBANK'TAN VBANKO ÇEK
Vakıfbank, 'VBanko Çek' ürününü devreye aldı. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, "VBanko Çek uygulamamız ile ticarete yeni bir yön veriyoruz. Yeni uygulamamızla 'Çek Garanti Limiti' tespit ediyoruz. Müşterilerimiz çek yapraklarının her birine istediği miktarda bankamız garanti tutarını belirleyerek VakıfBank 'VBanko Çek' talebinde bulunabiliyor" dedi.
NEW YORK'U 'TAV'LADI
TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, Kuzey Amerika'nın uluslararası yolcu trafiği en yoğun havalimanı olan New York JFK Havalimanı'nda iki özel yolcu salonu açtı. Böylece Washington'un ardından New York'ta da faaliyete başlayan TAV, 2 yolcu salonunda yılda 200 binden fazla yolcuya hizmet verecek. TAV Başkanı Sani Şener, "TAV İşletme Hizmetleri 28 ülkedeki 90 yolcu salonunda yılda 8 milyon yolcuya hizmet veriyor" dedi.
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