Finansın zirvesi toplanıyor

10. İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2019), 'Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş' ana teması ile yarın kapılarını açıyor.



VAKIFBANK'TAN

VBANKO

akıfbank

YORK'U

TAV'LADI

(IFS 2019),ana temasıile yarın kapıların�� açıyor. Yedi24Şirketler Grubu Başkanı Ömer FarukÜnal'ın Yürütme Kurulu Başkanı veCumhurbaşkanlığı Ekonomi KurulÜyesi Hakan Yurdakul'un da DanışmaKurulu Başkanı olduğu zirve, 2 günsürecek. Ekonominin sadece Türkiyedeğil tüm dünyada bir dönüşümgeçirdiğini dile getiren, bu dönüşümün iyi analizedilmesi gerektiğini, geleceğin ancakböyle daha sağlıklı inşa edilebileceğinibelirtti. 2 gün sürecek zirvede çoksayıda üst düzey yönetici oturumlarakatılarak konuşacak. TÜSİAD BaşkanıBDDK BaşkanıTOBB BaşkanıDenizBankGenel Müdürü, TUSAŞGenel Müdürüdezirvede olacak.ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Türkiye'nin sadece denizlerde değil, karada da petrol ve gaz aramalarına hızla devam ettiğini belirterek, ". Yakın bir süre içinde açıklayacağız. Trakya'da dakeşfimiz var. Bunların testleri henüz tamamlanmadığı için lokasyonlarını açıklamıyoruz fakat bunlar sevindirici gelişmeler" dedi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığının hiçbir şekilde engellenemeyeceğini belirten Dönmez, "Yavuz sondaj gemimiz, lokasyonuna ulaştı ve çalışmalarına başladı" dedi.hesaplarla, telefonla arayarak ya da kısa mesajla yapılan kart dolandırıcılıkları hakkında Türkiye iyi yönde ilerliyor. Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü, "Dolandırıcılıkla mücadelede Avrupa'dan 10, dünyadan ise 12 kat iyi durumdayız. Türkiye'de dolandırıcılığın yüzde 86'sı duygulara hitap eden yöntemlerle yapılıyor" dedi.'VBanko Çek' ürününü devreye aldı. Genel Müdür, "VBanko Çek uygulamamız ile ticarete yeni bir yön veriyoruz. Yeni uygulamamızla '' tespit ediyoruz. Müşterilerimiz çek yapraklarının her birine istediği miktarda bankamız garanti tutarını belirleyerek VakıfBank 'VBanko Çek' talebinde bulunabiliyor" dedi.iştiraki TAVİşletme Hizmetleri, KuzeyAmerika'nın uluslararasıyolcu trafiği en yoğun havalimanı olaniki özel yolcu salonu açtı. BöyleceWashington'un ardından New York'tada faaliyete başlayan TAV, 2 yolcusalonunda yıldahizmet verecek. TAV Başkanı, "TAV İşletme Hizmetleri28 ülkedeki 90 yolcu salonunda yılda 8milyon yolcuya hizmet veriyor" dedi.