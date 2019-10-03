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Rakamlar açıklandı! Enflasyon yüzde 9,2'ye düştü ve tek haneyi gördü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
ENFLASYON TEK HANEYE İNDİ!

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarını açıkladı. Eylülde enflasyon tek haneye düştü. Tüketici fiyat endeksi () aylık yüzde 0,99 arttı.

, rakamlarını açıkladı. 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti.

Son dakika: Eylül enflasyon oranları açıklandı! Enflasyon tek haneye indi |Video SON DAKİKA: EYLÜL ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI! ENFLASYON TEK HANEYE İNDİ |VİDEO

ANA HARCAMA GRUPLARI...

Aylık en yüksek artış %2,15 ile konut grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde %2,09, ve tütünde %1,79 ve ulaştırmada %1,61 artış gerçekleşti.

HABERLEŞMEDE %0,07 DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %0,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde %0,53 ve haberleşmede %0,07 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %43,86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. 'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık %15,41, çeşitli mal ve hizmetler %14,98, lokanta ve oteller %14,87 ve eğitim %14,00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK %0,99 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,56 artış gerçekleşti.

Eylül 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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