Rakamlar açıklandı! Enflasyon yüzde 9,2'ye düştü ve tek haneyi gördü
Gelen son dakika haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylülde enflasyon tek haneye düştü. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99 arttı.
TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti.
ANA HARCAMA GRUPLARI...
Aylık en yüksek artış %2,15 ile konut grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde %2,09, alkollü içecekler ve tütünde %1,79 ve ulaştırmada %1,61 artış gerçekleşti.
HABERLEŞMEDE %0,07 DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %0,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde %0,53 ve haberleşmede %0,07 düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış %43,86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık %15,41, çeşitli mal ve hizmetler %14,98, lokanta ve oteller %14,87 ve eğitim %14,00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK %0,99 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,56 artış gerçekleşti.
Eylül 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
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