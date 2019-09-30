Türkiye genelinde 11.8 milyarlık telefon satıldı!

Küresel akıllı telefon satışları yılın ilk yarısında 210 milyar euro olarak gerçekleşti. GFK'nın verilerine göre; Türkiye genelinde ise bu dönemde 1.8 milyar euroluk (11.8 milyar lira) akıllı telefon satıldı.

Küresel akıllı telefon satışları yılın ilk yarısında 210 milyar euro olarak gerçekleşti. GfK'nın verilerine göre; Türkiye genelinde ise bu dönemde 1.8 milyar euroluk (11.8 milyar lira) akıllı telefon satıldı. İkili arka kameraların pazar payı bu artmaya devam etti ve tutar bazında satışların yüzde 51'ini oluşturdu. Akıllı saatlerin satışı ise yüzde 47 artış kaydetti.



HAMSİ SEVİNCİ

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, avladıkları bol miktarda hamsiyle limana dönüyor. Balıkçı Şükrü Kocareis, yaklaşık 16-17 ton hamsi avladıklarını aktararak, "Yaklaşık bin kasa avladık. Hamsi çoğalmaya başladı. Bolluğun devamı da var" dedi.







KUŞADASI'NDA İCRADAN SATILIK OTEL

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ünlü 5 yıldızlı Suhan 360 Hotel, icradan satışa çıkartıldı. Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi'nde 104 ada, 37 parselde bulunan, Kuşadası İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icradan satışa çıkarılan 250 yataklı tesis için 25.5 milyon lira muhammen bedel belirlendi. Söz konu tesisin birinci satış tarihi 6 Kasım saat 09.00, ikinci satış tarihi ise 3 Aralık saat 09.00 olarak açıklandı.



TANITIM ATAĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan ve Türkiye'nin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin sunulduğu yeni tanıtım filmleri yurt dışındaki televizyonlarda ve çeşitli mecralarda gösterilecek. Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un '2023 Turizm Stratejisi'ni açıkladığı toplantıda paylaştığı, 90 saniyelik '2020 Türkiye Tanıtım Filmi' ile 8 kısa film turizmciler tarafından büyük ilgi gördü. Tanıtım filminin Batı, Asya ve Uzakdoğu pazarlarında gösterimi için 3 ayrı versiyonu bulunuyor. Kısa filmler, özellikle sosyal medya kanallarında gösterim için tasarlandı.







TURİZMCİ HEDEFE ODAKLANDI

Turizm sektörü temsilcileri, 2023 yılındaki 75 milyon turist hedefine odaklandı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "Bazı düzenlemeler yapılırsa turizmde bu hedefin üstüne çıkmak bile mümkün" dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da "Bu hedef, Türkiye açısından son derece gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef. Bizim de bu yönde yoğun çalışmalarımız var" ifadesini kullandı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise "Bakan Bey'i ve kadrosunu son derece inanmış gördük. Hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.







45 ÜLKEYE İPEK MOBİLYA

Üretime başladığı 1991 yılından bugüne birçok yeniliğe imza atan İpek Mobilya, büyümesini sürdürüyor. İpek Mobilya Genel Müdürü Mustafa Arslan, yerli ve milli bir marka olmanın gururunu taşıdıklarını belirtti. 45 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu: "İpek Mobilya önümüzdeki yıllarda yurt dışında sahip olduğu mağaza sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor, Ar-Ge çalışmalarını hızlandırıyor. Türkiye'nin gururu olmaya, tüketicilerin isteklerini en iyi şekilde karşılamaya, yeni iş alanlarıyla katma değer sunmaya devam edeceğiz."

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