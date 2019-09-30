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Memura lojman teklifi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.09.2019
MEMURA LOJMAN TEKLİFİ

240 bin lojmanın satışı için ilk adım atıldı. Öncelikli alım hakkı, içinde oturan memurun olacak. 5, 7 ve 10 yıl süreli ödeme imkanı olacak. Peşin ödeyenlere yüzde 10 indirim uygulanacak.

Kamu kurumlarının kullanımında 240 binin üzerindeki lojmanın yaklaşık 50 bini satışa çıkıyor. Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı sağlandıktan sonra lojmanlar ihale ile satışa sunulacak. Öncelikli alım hakkı, içinde oturan memura verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mevzuata uyan lojmanların satışı için harekete geçti. Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle kurumların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutlarından kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulanlar satışa çıkacak. Üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satılabilecek. Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı sağlandıktan sonra lojmanlar ihale ile satışa sunulacak. Öncelikli alım hakkı içinde oturan memura verilecek. Konutu peşin almak isteyenler için yüzde 10 indirim uygulanacak. Memurlara ikamet ettiği konutu almak istemesi halinde 5, 7 ve 10 yıl süreli ödeme imkanı verilecek. İhale bedelini 5 yılda ödemek istemesi halinde yüzde 20'si peşin, kalan tutarı 60 ay; 7 yılda ödemek istemesi halinde yüzde 25'i peşin, kalan tutarı 84 ay; 10 yılda ödemek istemesi halinde ise yüzde 30'u peşin, kalan tutarı 120 ay olmak üzere oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. TÜFE en fazla yıllık yüzde 12 olarak hesaplanacak.


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